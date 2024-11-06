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Слушатели узнают про молекулярные основы редактирования генома.
О мероприятии
Кандидат медицинских наук Светлана Анатольевна Смирнихина расскажет про молекулярные основы редактирования генома, возможности метода, практическое применение, плюсы, минусы и преграды на пути направленного изменения генома. По итогу мероприятия лектор постарается сформировать ответ на вопрос: редактирование генома – это панацея, просто модная штука или гибель человечества?
ул. Варварка, 6/1
Исследователи впервые наблюдали ускоренное образование амилоидных белков, связанных с болезнью Альцгеймера
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Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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