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Лекция
16+
Искусство редактирования: как мы меняем генетическую информацию

Слушатели узнают про молекулярные основы редактирования генома.

Парк «Зарядье»
7 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Кандидат медицинских наук Светлана Анатольевна Смирнихина расскажет про молекулярные основы редактирования генома, возможности метода, практическое применение, плюсы, минусы и преграды на пути направленного изменения генома. По итогу мероприятия лектор постарается сформировать ответ на вопрос: редактирование генома – это панацея, просто модная штука или гибель человечества?

Расписание
7
Четверг
Ноябрь 2024
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

22 минуты назад
Александр Речкин
0
# биология
# генетика
# медицина
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