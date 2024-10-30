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Слушатели узнают, откуда произошли египетские иероглифы.
О мероприятии
Лингвист и исследователь древних языков Павел Самохвалов прочтет лекцию, посвященную ныне мертвому языку Древнего Египта.
Слушатели узнают:
- Как Египет называли сами египтяне и причем тут Менделеев?
- Как влезть в шкуру Шампольона и его глазами увидеть египетское письмо?
- Как именно писали древние египтяне?
- Откуда произошли египетские иероглифы?
- Как в действительности произносилось слово «солнце» — РА?
- Чем удивительна была грамматика в древнеегипетском?
- Как сильно египетский язык повлиял на другие языки?
- Как бы современный человек стал писать, лишись он вдруг идеи письма?
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
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