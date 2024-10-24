О мероприятии

Такины — одни из наименее изученных копытных. Несмотря на крупные размеры, животные были описаны для науки лишь в середине 19 века, а первый такин попал в зоопарк Европы только в начале 20 века. В настоящее время эти звери содержатся лишь в 30 зоопарках мира. Внешне такины больше похожи на быков, но ближайшими родственниками им приходятся козы.

Что роднит южного зверя такина с северным зверем овцебыком? Почему шерсть такина всегда блестит? Какие особенности поведения отличают этого зверя от других копытных? Какое отношение такин имеет к сказанию о «Золотом руне»? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный сотрудник Московского зоопарка Екатерина Куприкова.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация