Лекция
10+
ИИ: язык, который понимают нейросети

Слушатели узнают про структуру взаимодействия ИИ и человека.

НАУКА 0+
10 октября, 15:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Остоженка, д. 38, стр. 2

О мероприятии

Язык искусственного интеллекта — это математические модели и числовые представления данных, которые формируются в процессе обучения. Сегодня ИИ обучают люди, но каковы ключевые аспекты «понимания» ИИ? Кандидат социологических наук Маткаримова Галия Ваязитовна познакомит участников мероприятия со структурой взаимодействия ИИ и человека. Слушатели узнают о внутренних представлениях — эмбеддингах, о самостоятельно генерируемых паттернах и о том, как они кодируют семантические связи между объектами.

Расписание
10
Пятница
Октябрь 2025
ул. Остоженка, д. 38, стр. 2 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Остоженка, д. 38, стр. 2

6 октября, 10:50
Александр Речкин
2
# искуственный интеллект
# нейросети
# технологии
