Слушатели узнают про ветвистоусых ракообразных.
О мероприятии
Наверняка многие наблюдали, как в капле воды, взятой из обыкновенной ржавой бочки, установленной на даче, копошатся крошечные полупрозрачные существа. Некоторые из них даже умеют «подпрыгивать» в толще воды. За такую манеру передвижения этих существ назвали водяными блохами. Их научное название – ветвистоусые ракообразные, или Cladocera. Несмотря на свои крошечные размеры, ветвистоусые ракообразные освоили водоемы всех типов и всех континентов, включая Антарктиду. Кладоцеры служат основой рациона многих беспозвоночных животных, рыб и даже амфибий. Занимая положение первичных консументов в экосистемах континентальных водоемов, кладоцеры являются удобным модельным объектом для оценки их состояния и своевременного выявления неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности человека, связанных с чрезмерным выловом рыбы, загрязнением водоемов удобрениями, пестицидами и сточными водами. Очень примерный подсчет числа особей Cladocera на Земле дает 1015 экземпляров. Это значение хоть и меньше числа атомов во Вселенной, но тоже впечатляет.
Кандидат биологических наук Анна Николаевна Неретина познакомит слушателей с этими удивительными существами и особенностями их жизни. В поисках водяных блох участники совершат кругосветное путешествие и заглянут во все типы водоемов, включая древнейшие озера, оазисы в пустынях, грунтовые воды и даже мелкие лужицы, образовавшиеся на месте следов от копыт лошадей и коров.
Ленинский проспект, 33
