Лекция
6+
Как устроен лес?

Слушатели узнают, какие виды живут в лесу.

НАУКА 0+
10 октября, 16:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинский проспект, 33

О мероприятии

Лес — это целый удивительный мир, в котором все элементы переплетаются друг с другом невидимыми связями. И леса в черте города — не исключение. Кандидат биологических наук Ксения Дудова расскажет про устройство лесных сообществ в черте города с точки зрения растений.

Какие виды живут в лесу? Какие из них легче всего переносят городскую среду? Какие животные помогают им в этом? Почему важно сохранять природные леса в черте города?

Расписание
10
Пятница
Октябрь 2025
Ленинский проспект, 33 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинский проспект, 33

4 сентября, 10:41
Александр Речкин
3
# биология
# лес
# природа
Комментарии

