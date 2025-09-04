О мероприятии

Лес — это целый удивительный мир, в котором все элементы переплетаются друг с другом невидимыми связями. И леса в черте города — не исключение. Кандидат биологических наук Ксения Дудова расскажет про устройство лесных сообществ в черте города с точки зрения растений.

Какие виды живут в лесу? Какие из них легче всего переносят городскую среду? Какие животные помогают им в этом? Почему важно сохранять природные леса в черте города?

Расписание Ленинский проспект, 33 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация