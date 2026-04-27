Заведующий лабораторией молекулярной микробиологии Петр Владимирович Евсеев расскажет о путях эволюции хвостатых фагов: как они адаптируются к хозяевам-бактериям, как происходит смена хозяина и какие эволюционные стратегии позволяют фагам выживать в меняющихся условиях.

Лекция посвящена эволюции бактериофагов как мозаичных и многоуровневых химерных генетических систем. Будет рассмотрено, как рекомбинация, горизонтальный перенос генов, domain shuffling и обмен функциональными модулями формируют архитектуру фаговых геномов, белков и систем распознавания хозяина. Особое внимание будет уделено эволюции специфичности к бактериальным хозяевам, появлению новых групп вирусов и вирусоподобных объектов, механизмам смены хозяев и тому, как эти процессы определяют разнообразие, адаптацию и экологическую роль фагов.

Расписание Ленинские горы, д. 1, стр. 12 Москва 18:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация