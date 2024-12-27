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Лекция
16+
Где может водиться рыбка в Солнечной системе

Слушатели узнают о значимости жидкой воды для возникновения жизни на других планетах.

Библиотека Планетарий 1
22 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Жидкая вода — одно из главных условий для зарождения жизни, что нашло подтверждение в экспериментах Миллера-Юри и работах А.И. Опарина.

В космосе вода в твердом или газообразном виде обнаружена в кометах, на Луне и Марсе, в пробах грунта с астероида, в планетарных туманностях. Планетологи предполагают, что водные океаны находятся на спутниках планет-гигантов Солнечной системы. Косвенные данные позволяют предположить, что это явление — не редкость, а среди самых вероятных кандидатов — Европа, спутник Юпитера, и Энцелад, спутник Сатурна.

В октябре 2024 года к Европе отправилась межпланетная станция NASA «Европа Клиппер», которая будет изучать спутники Юпитера и их подледные океаны. Складывается ощущение, что люди стоят на пороге открытия сразу нескольких океанов за пределами Земли, что увеличит шансы найти внеземную жизнь даже в Солнечной системе.

Обо всем этом и многом другом расскажет преподаватель астрономии, член молодежной секции Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Роман Рогов.

Расписание
22
Среда
Январь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

9 минут назад
Александр Речкин
4
# вода
# космос
# Солнечная система
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Биология
# ветеринария
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