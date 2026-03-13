  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Физика: оптика

Слушатели узнают про фундаментальные ограничения оптики.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
23 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Химик Максим Иванов расскажет, откуда берется изображение в оптических приборах, как из простых элементов получаются работающие оптические системы, какие физические законы лежат в основе их действия. На занятии слушатели разберут физику оптических приборов: принципы формирования изображений, увеличение и разрешение, а также фундаментальные ограничения оптики.

Расписание
23
Понедельник
Март 2026
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

13 марта, 04:59
Александр Речкин
2
# оптика
# прибор
# физика
