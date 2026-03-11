Слушатели узнают про различные способы сохранения тел от древних времен до современности.

О мероприятии

Во все времена люди пытались сохранить своих покойников. Происходило это с разными целями и разными способами. История и практическая судебно-медицинская экспертиза знает множество примеров сохранения тел — некоторым из них придаются магические свойства, некоторые являются следствием естественных посмертных процессов, некоторые возведены в ранг святынь.

Врач, судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Алексей Решетун расскажет про различные способы сохранения тел от древних времен до современности.

Расписание Воздвиженка, 9 Москва 19:00 Купить