  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
От старославянского к современности: эволюция славянских языков

Слушатели узнают, как эволюционировали славянские языки.

Библиотека иностранной литературы
24 мая, 16:45 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

В чем разница между старославянским, церковнославянским и древнерусским языками? Как эволюционировали славянские языки? Какие исторические и культурные факторы на них повлияли? Почему знание церковнославянского языка помогает лучше понять русскую классическую литературу? Об этом и многом другом расскажет специалист по церковнославянскому языку Ольга Петрова.

Расписание
24
Суббота
Май 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
16:45
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

7 минут назад
Александр Речкин
2
# лингвистика
# русский язык
# филология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:21
ПНИПУ

В Перми представили новый тип двигателя, который повысит эффективность беспилотников

Специалисты Пермского Политеха представили уникальную разработку в области силовых установок — импульснотурбинный двигатель, который может изменить будущее беспилотных летательных аппаратов. Это гибридная конструкция, которая сочетает лучшие черты поршневых и турбинных технологий, и на 5-10% эффективнее по сравнению с традиционными аналогами.

ПНИПУ
# беспилотники
# БПЛА
# двигатель
# топливо
# эффективность
Вчера, 12:14
СПбГУ

Петербургские ученые придумали, как находить лучшие площадки для продаж в соцсетях

Исследователи СПбГУ создали методику для определения наиболее успешной для коммерческой деятельности блогеров площадки в социальных сетях. С помощью технологии искусственного интеллекта можно проанализировать комментарии под одинаковыми видео на разных платформах.

СПбГУ
# ИИ
# искусственный интеллект
# продажи
# соцсети
Позавчера, 14:40
РТУ МИРЭА

Российские ученые разработали метод регенерации хрящевой ткани

Ученые из медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и РТУ МИРЭА разрабатывают инновационную технологию к регенерации хрящевой ткани, который может изменить подход к лечению артрозов и травм суставов.

РТУ МИРЭА
# децеллюляризация
# регенерация
# хрящевая ткань
# хрящи
18 мая
Березин Александр

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?

История
# Армения
# Великая Армения
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# история
Выбор редакции
Вчера, 12:48
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
Вчера, 14:12
ФизТех

Ученые узнали, почему раковые клетки в тесноте становятся агрессивнее

Исследователи МФТИ установили, что высокометастатические клетки после нескольких циклов миграции в стесненном пространстве, имитирующем поры соединительной ткани, окружающей опухоль, приобретают устойчивость к химиотерапии. Результаты исследования впервые показали, что клетки тройного негативного рака молочной железы после нескольких циклов такого проникновения увеличивали свою агрессивность и устойчивость к лекарствам.

ФизТех
# метастазы
# опухоль
# раковая опухоль
# раковые клетки
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ветеринары разработали точный способ диагностики сердца у популярных питомцев — декоративных кроликов

    12 часов назад

  2. Эксперимент связал остроту блюд с количеством съеденного

    Вчера, 17:04

  3. Молодые звезды «оживили» галактики — спутники Млечного Пути

    Вчера, 15:11

  4. Ученые узнали, почему раковые клетки в тесноте становятся агрессивнее

    Вчера, 14:12
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Firuz Valiev
3 часа назад
Cavan, все копируют русских

Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

Dmitriy
5 часов назад
И как они представляют часов пять вот в такой позе стоять?

В самолетах бюджетных авиакомпаний могут появиться стоячие места

Олег Шмаков
5 часов назад
Это нахрен никому не надо.

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Владимир Гнедышев
5 часов назад
Vlad, примерно на 8% меньше чем предыдущий самолёт (1 820 литров в час).

Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

Олег Шмаков
5 часов назад
Степан, за одно возьми яцеголовых , пусть репу чешут, кто это все делал и какого роста они были.

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Олег Шмаков
5 часов назад
Степан, будет тебе новый Аркаим и другие артефакты. Лопату не забудь взять копать глубоко метра четыре. А дальше могу показатьво что вообще не

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Олег Шмаков
6 часов назад
Степан, вот для таких упертых ребят у меня, есть предложение. Живу на Урале, для уперты специально .если есть желание подымай задницу покажу

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Red
8 часов назад
Сложно назвать вспышку метана взрывом, которую к тому же никто и не тушил, газ просто сгорел, но ребята стараются)

На испытательном полигоне SpaceX произошел взрыв

Иван Колупаев
9 часов назад
Эдуард, гражданских 228 работает, в планах до 2030 реконструкция и расширение еще на 75. Остальные военные и вам тут никто не скажет ))

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Cavan Liftiyev
10 часов назад
Это же копия советского ту 134?

Серийный прототип самого быстрого в мире гражданского самолета выполнил первый полет

Максим Рыбаков
11 часов назад
Аренида, это кольцо растянуто на миллиарды километров. Там очень сложно во что-то врезаться.

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Эдуард Рызбаев
12 часов назад
Иван, а сколько из этих аэропортов работают?

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Стасюк V
12 часов назад
гаджет будущего - это мозговой имплант. не нужно экранов, не нужно кнопок. информация будет поступать напрямую к нейронам мозга.

OpenAI купила секретный стартап Джони Айва за 6,5 миллиарда долларов, чтобы создать «убийцу смартфонов» 

Иван Колупаев
12 часов назад
Олег, опять хохломрии? Россия где-то на 5-6 месте по количеству аэропортов (900-1200 смотря кто считает ЦРУ или ЦСУ), Китай на 17-м (531) Что до Украины так у

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Олег Гребцов
13 часов назад
Молодцы Китайцы,-есть 👍 на что посмотреть 🤔 и куда стремиться 🤼 Между прочим 😂 в хвалёной Путинской России 🇷🇺 многие города-миллионнники не

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Cop Negr
13 часов назад
951, хохла обманывают а он и рад) Израиль спонсируется рядом других стран. У нас в РФ все хорошо расширяется) пока вас насильно в бусики затягивают

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Илья Барышев
14 часов назад
Aлек, погружались и погружаемся постоянно. На глубинах 2000, 3000 и 5000 существует жизнь возле чёрных курильщиков на основе выделяемого сероводорода.

Самый далекий космический аппарат запустил двигатели, которые не работали более 20 лет

Stranger
14 часов назад
Иван, поддерживаю. Выходит один Христос знал, что в нужный момент всплывёт умершая рыба. А теперь, якобы, спустя почти 2030 лет, выяснили причину

Лимнологи рассказали, как Христос обеспечил чудесный улов рыбы

Стасюк V
15 часов назад
токсоплазмоза, хоть протист, а не гриб, но умеет управлять человеком. ей поражены многие кошатники, хоть и не подозревают об этом - они думают, что

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Виктор
15 часов назад
Здраствуите.Я из грузии пишу.Уже сума можна саити.Какие денги тратат на ваину.Расиа шас далжна быть самая багатая страна вевропе.Украина,ми бившие

Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно