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Лекция
16+
Экологические итоги 2024 года

Слушатели узнают про зацветающую Антарктику и совместную амбициозную программу Китая и США по захоронению углерода.

Центр «Архэ»
14 января, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Популяризатор науки Артем Акшинцев расскажет про масштабные лесные пожары в Канаде, наводнения в Южной Азии, очередной самый жаркий день в истории инструментальных наблюдений и превышение седьмой планетарной границы. Слушатели узнают про зацветающую Антарктику, захват электромобилями 40% мирового рынка первичной автопродукции и совместную амбициозную программу Китая и США по захоронению углерода.

Лектор поведает про рекордные выбросы углекислого газа в 2024 году, новую аварию и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе, а также про то, с чем человечество вышло на зеленый фронтир цивилизации в 2025-м году.

Расписание
14
Вторник
Январь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

7 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# природа
# экология
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# Mars Sample Return
# NASA
# Perseverance
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# марс
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# космос
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История
# античность
# Древний Рим
# древняя история
# история
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# биология
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Sandman7180
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Sandman7180
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Иван Колупаев
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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Vlad Ok
10 часов назад
Konstantin, мне совершенно не интересны нафталиновые сказки совкового агитпропа на новый лад в исполнении кремлевских лжецов пропагандонов и их инет

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
11 часов назад
А других способов отслеживания конечно не было 😁 Развертывание системы раннего предупреждения началось в 60-х

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Иван Колупаев
11 часов назад
Vitar, оптимист вы однако. Маск тоже оптимист но все же не до такой степени 🙄 раз призывает свернуть лунную программу. Вероятно он что-то знает о

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

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