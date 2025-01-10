Слушатели узнают про зацветающую Антарктику и совместную амбициозную программу Китая и США по захоронению углерода.

О мероприятии

Популяризатор науки Артем Акшинцев расскажет про масштабные лесные пожары в Канаде, наводнения в Южной Азии, очередной самый жаркий день в истории инструментальных наблюдений и превышение седьмой планетарной границы. Слушатели узнают про зацветающую Антарктику, захват электромобилями 40% мирового рынка первичной автопродукции и совместную амбициозную программу Китая и США по захоронению углерода.

Лектор поведает про рекордные выбросы углекислого газа в 2024 году, новую аварию и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе, а также про то, с чем человечество вышло на зеленый фронтир цивилизации в 2025-м году.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить