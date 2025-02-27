О мероприятии

Когда человек направил телескоп в небо, картина мира изменилась. Оказалось, что Земля вращается вокруг Солнца, в нашей звездной системе больше шести планет, наша Галактика не единственная во Вселенной. Лектор обсерватории и мобильного планетария Екатерина Алексеевна Максимова расскажет, как телескоп «Хаббл» видит самые далекие галактики, какого цвета туманности на самом деле и многое другое. Это история космического телескопа, который расширил границы Вселенной.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 17:15 Купить