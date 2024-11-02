О мероприятии

Ведущий сотрудник Университета ИТМО Михаил Соколов проанализирует правдоподобность ключевых концепций, от местной астрономии, засушливой экосистемы Арракиса до физики защитных полей и космических путешествий и оценим, что соответствует известным научным данным, а где вступает в силу фантазия автора.

Лекция будет интересна всем, кто занимается наукой или просто любит произведение Фрэнка Герберта.

Расписание Наб. р. Фонтанки, 44 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация