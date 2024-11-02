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Лекция
12+
«Дюна»: научная основа вселенной Фрэнка Герберта

Участники мероприятия узнают о правдоподобности засушливой экосистемы Арракиса.

Библиотека им. Маяковского
10 ноября, 17:00 Идет 1 ч 45 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Наб. р. Фонтанки, 44

О мероприятии

Ведущий сотрудник Университета ИТМО Михаил Соколов проанализирует правдоподобность ключевых концепций, от местной астрономии, засушливой экосистемы Арракиса до физики защитных полей и космических путешествий и оценим, что соответствует известным научным данным, а где вступает в силу фантазия автора.

Лекция будет интересна всем, кто занимается наукой или просто любит произведение Фрэнка Герберта.

Расписание
10
Воскресенье
Ноябрь 2024
Наб. р. Фонтанки, 44 Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Наб. р. Фонтанки, 44

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# космос
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# фантастика
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