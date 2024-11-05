О мероприятии

Современники воспринимают достижения медицины как должное. Человечество, особенно проживающее в относительно развитых странах, уже успело забыть, что такое крупномасштабные эпидемии с сотнями тысяч погибших. Несмотря на то, что COVID об этом очень красноречиво напомнил, люди все активнее сопротивляются вакцинопрофилактике.

Почему так происходит, понятно: прививки касаются буквально каждого ребенка, а любой родитель генетически запрограммирован на то, чтобы всеми правдами и неправдами защищать своих детей от опасностей — как реальных, так и несуществующих. Причем последние как раз самые страшные. Ведь люди, которые профессионально зарабатывают, например, на антипрививочной истерии, создают из вакцин такого монстра, что не испугаться его невозможно. Страх отлично монетизируется. Врач-терапевт Алексей Водовозов попробует разобраться, какие реальные причины для страха существуют, а какие выдуманы.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация