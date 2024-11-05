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Лекция
12+
Вакцины — как жертвы собственной эффективности

Слушатели узнают, почему люди все активнее сопротивляются вакцинопрофилактике.

ВДНХ
10 ноября, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Современники воспринимают достижения медицины как должное. Человечество, особенно проживающее в относительно развитых странах, уже успело забыть, что такое крупномасштабные эпидемии с сотнями тысяч погибших. Несмотря на то, что COVID об этом очень красноречиво напомнил, люди все активнее сопротивляются вакцинопрофилактике.

Почему так происходит, понятно: прививки касаются буквально каждого ребенка, а любой родитель генетически запрограммирован на то, чтобы всеми правдами и неправдами защищать своих детей от опасностей — как реальных, так и несуществующих. Причем последние как раз самые страшные. Ведь люди, которые профессионально зарабатывают, например, на антипрививочной истерии, создают из вакцин такого монстра, что не испугаться его невозможно. Страх отлично монетизируется. Врач-терапевт Алексей Водовозов попробует разобраться, какие реальные причины для страха существуют, а какие выдуманы.

Расписание
10
Воскресенье
Ноябрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

6 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# вакцины
# медицина
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