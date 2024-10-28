Слушатели узнают про физиологию дыхания и его возможности по регулированию нервной системы.

О мероприятии

Большинство уверено, что дыхание — это автоматический процесс, не требующий внимания. Однако все может измениться, если человек попробует осознанно дышать и регулировать этот процесс.

Врач-физиолог Екатерина Сергеевна Иконникова не только разберет физиологию дыхания и его возможности по регулированию нервной системы, но и покажет дыхательные упражнения, которые будут способствовать снижению стресса, артериального давления и улучшению качества сна.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация