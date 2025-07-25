О мероприятии

Одна из главных тем ВДНХ — солидарность трудящихся в многонациональном государстве, ее манифестирует знаменитый фонтан «Дружба народов» и многие другие памятники. Как осуществлялась и репрезентировалась эта дружба, и как она воспринимается сегодня?

В целом советский проект предполагал модернизацию жизни и установку на «пролетарский интернационализм», которая должна сочетаться с развитием национальных традиций. Поэтому сталинский ампир как большой неоклассический стиль вбирал в себя множественные фольклорные и квазифольклорные (придуманные) элементы. В рамках советской модели осуществлялось конструирование национальных культур, иногда включая создание письменности, литературных и художественных традиций. Консенсус поддерживался не только историческими событиями всесоюзного масштаба, но и массовой культурой, которая продвигала всеобщих любимцев — выходцев из разных советских республик.



Историк и главный специалист Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков на примере ВДНХ и других памятников расскажет, как советская культура пыталась совместить национальное с интернациональным, глобальное и локальное.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация