О мероприятии

Мозг насекомых очень небольшой в сравнении с мозгом позвоночных. Например, у человека 86 миллиардов нейронов, а у грызунов — 12 миллиардов. В то же время мозг плодовой мушки дрозофилы, любимого модельного объекта ученых-генетиков, состоит всего из 200 тысяч нервных клеток.

До недавнего времени насекомых рассматривали как своего рода «живых роботов», обделенных сложным поведением, эмоциями и чувствами.

Но так ли велика пропасть между поведением вороны или крысы и медоносной пчелы? Могут ли насекомые учиться, обучать друг друга, впадать в депрессию или наоборот получать заряд позитива? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Илья Андреевич Удалов.

Расписание Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить