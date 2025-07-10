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Лекция
16+
Шестиногие умники: есть ли у насекомых разум?

Слушатели узнают, смогут ли насекомые учиться, обучать друг друга, впадать в депрессию или наоборот получать заряд позитива.

Medio Modo
2 августа, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Санкт-Петербург Измайловский проспект, д. 2

О мероприятии

Мозг насекомых очень небольшой в сравнении с мозгом позвоночных. Например, у человека 86 миллиардов нейронов, а у грызунов — 12 миллиардов. В то же время мозг плодовой мушки дрозофилы, любимого модельного объекта ученых-генетиков, состоит всего из 200 тысяч нервных клеток.

До недавнего времени насекомых рассматривали как своего рода «живых роботов», обделенных сложным поведением, эмоциями и чувствами.

Но так ли велика пропасть между поведением вороны или крысы и медоносной пчелы? Могут ли насекомые учиться, обучать друг друга, впадать в депрессию или наоборот получать заряд позитива? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Илья Андреевич Удалов.

Расписание
2
Суббота
Август 2025
Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Измайловский проспект, д. 2

10 июля, 13:17
Александр Речкин
3
# биология
# насекомые
# разум
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