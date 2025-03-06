  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
18+
Древнегреческие политики и их мир

Слушатели узнают про основные типы древнегреческих полисов, их политические структуры и политическую жизнь.

Лекторий Достоевский
12 марта, 17:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Чистопрудный бульвар д. 23, стр. 1

О мероприятии

Доктор исторических наук Игорь Евгеньевич Суриков расскажет про мировое значение политической истории Древней Греции. Слушатели узнают про феномен греческого полиса, причины его возникновения, основные моменты эволюции, особенности полисного типа государственности. Лектор расскажет про основные типы полисов, их политические структуры и политическую жизнь.

Расписание
12
Среда
Март 2025
Чистопрудный бульвар д. 23, стр. 1 Москва
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Чистопрудный бульвар д. 23, стр. 1

8 минут назад
Александр Речкин
2
# античность
# история
# политика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:26
Елизавета Александрова

Планетологи решили загадку внутреннего источника тепла Урана

Ледяной гигант Уран давно привлекает внимание экстремальным наклоном и самой холодной атмосферой в Солнечной системе. Тем не менее ученые подозревали, что он производит собственное тепло. Теперь данные измерений показали, что это действительно так.

Астрономия
# Вояджер-2
# газовые гиганты
# космос
# ледяные гиганты
Вчера, 19:00
Полина Меньшова

Медики описали, как аспирин подавляет метастазы

Предыдущие исследования показали, что аспирин способен усиливать иммунный ответ против распространения раковых клеток из первичной опухоли в отдаленные органы. Однако не было ясно, почему и как это происходит. Международная команда ученых нашла ответ на этот вопрос.

Медицина
# аспирин
# иммунитет
# метастазы
# метастатический рак
# рак
Вчера, 09:29
Татьяна

В древних отложениях на севере Гренландии обнаружили путешествующие во времени микроорганизмы, ожившие при благоприятных условиях

Из всех геологических эпох плиоцен и ранний плейстоцен наиболее похожи на возможное будущее Земли, если глобальное потепление продолжится. Неудивительно, что ученые стремятся узнать больше о видовом разнообразии того периода. До недавнего времени они могли изучать только следы генома пыльцы и крупных окаменелостей. Решением проблемы стал метод анализа eDNA — генетического материала из продуктов жизнедеятельности, сохраняющегося в осадочных породах. Недавно он помог реконструировать экосистему геологической формации Кап-Кёбенхавн на Севере Гренландии, возникшую два миллиона лет назад при средней температуре на 10 градусов выше современной. Теперь ученые исследовали микроорганизмы оттуда и обнаружили поразительное сходство с современными болотными угодьями.

Биология
# Гренландия
# древняя днк
# изменение климата
# микроорганизмы
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
2 марта
Березин Александр

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Сегодня, 2 марта 2025 года, аппарат Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, мягко прилунился в Море Кризисов. До сих пор все попытки частных аппаратов сделать это заканчивались не вполне удачно.

Космонавтика
# Blue Ghost
# NASA
# космос
# Луна
# США
3 марта
Редакция Naked Science

«Микки 17»: кинематографическая сатира или научная утопия?

Пон Джун‑хо вновь удивил мир кино своим последним проектом «Микки 17», представленным вне конкурса на 75‑м Берлинском кинофестивале. Эта третья англоязычная работа режиссера после «Сквозь снег» и «Окчи» успела привлечь внимание критиков благодаря гармоничному сочетанию научной фантастики, социальной сатиры и черного юмора.

Sci-Fi
# 3D-биопечать
# будущее
# научная фантастика
# фильмы
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
10 февраля
Андрей

На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

    45 минут назад

  2. Московские ученые разработали настольную игру для слепых детей

    1 час назад

  3. Австралийские лирохвосты «вырастили» свою добычу

    1 час назад

  4. Пермские ученые придумали, как бумажную целлюлозу «превратить» в мягкую

    2 часа назад
Выбор редакции

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

24 февраля

Последние комментарии

Arkady Kolbenev
1 час назад
Игорь, соершенно не информативный пост. видимо это ваши фантазии. не одного факта. сплошная попытка манипуляции, причем не успешная.

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Sophia Ouraev
2 часа назад
Dear Esteemed LIGO and VIRGO Collaboration Team, I hope this email finds you well. First and foremost, I would like to express my deepest admiration for the groundbreaking discoveries your teams have made in the field of gravitational wave astronomy. The detection

Слияние нейтронных звезд научились искать за секунду по всплеску гравитационных волн

Иван Колупаев
2 часа назад
Игорь, а говорят советское образование лучшее в мире 😁 Видать срок годности у него все же ограничен и к пенсии даже элементарные знания

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, учитывая прогресс медицины за то же время -- она выросла даже в Афганистане. Но это не значит, что 2,7 года мало -- это значит, что медицина

Мужчины с качественной спермой прожили дольше остальных

Dmitry Gorelov
4 часа назад
Что-то мне подсказывает, что вокруг центра галактики вращается не только солнечная система. И то место где сейчас находится туманность Ориона,

Путешествие Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути повлияло на климат среднего миоцена

Иван Колупаев
4 часа назад
Андрей, так санкции нам ведь на пользу, нет? 🙂 Советский Союз все 70 лет работал в режиме санкций и сравните результат. Проблемы у Роскосмоса

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Serjo Djachkowski
6 часов назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F возможно принимали как успокоительное.

У матерей и новорожденных из Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития

Тимур Сагденов
6 часов назад
Предположу, что цена на Xiaomi SU7 ниже цены на Tesla Model 3. В таком случае неудивительно, что она лучше продаётся.

«Убийца Tesla»: китайский электромобиль обогнал по продажам Model 3

Андрей Степанов
7 часов назад
Интересно, качество спермы статистически падает, а продолжительность жизни растет. Видимо эти 2.7 года не делают погоды.

Мужчины с качественной спермой прожили дольше остальных

Андрей Степанов
7 часов назад
Сергей, на Ио есть жизнь?

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Андрей Степанов
7 часов назад
Иван, и как много из этих всех сделали это под такими же санкциями? Я не спорю что наша космонавтика в печальном состоянии, но насчет Луны-25 были

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

HoD No
12 часов назад
Сергей, вам бы голову полечить :)

Наклон лунной орбиты объяснили влиянием второго спутника Земли

Андрей
14 часов назад
Если они отсутствуют, то почему эта косатка не однотонная?

Фотограф запечатлел редкую белую косатку в японских водах

Dmitrii Kornilov
15 часов назад
Ну, плёночный Хасель получше справился с работой. )

Посадочный модуль Blue Ghost запечатлел первый восход солнца на Луне

Pavel D.
15 часов назад
Лучше бы строили геотермальные электростанции потому что ядро земли нагревается сильнее.... и в результате будут катастрофические землетрясения

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

мария с
16 часов назад
Антон, да они наверняка и суп из топора не сварят. Но смогут заказать его в интернете )))

Каким бы вырос в современной семье ребенок тех Homo sapiens, что существовали, например, 100 тысяч лет назад? Отличался бы он чем-нибудь существенно, кроме внешности?

Иван Колупаев
18 часов назад
alexey, тc-c не мешайте человеку контактировать со Всевышним 🙄

Наклон лунной орбиты объяснили влиянием второго спутника Земли

Ксения Попова
18 часов назад
Фотография номер три "Природный ландшафт" - это невероятно красиво! *_______*

Объявлены победители конкурса снимков дикой природы The Nature Photography Contest 2024

Olga Iushkova
21 час назад
4000 шагов это очень мало, не было ли это реакцией на снижение активности? И как трактовать снижение реакции на инсулин в зоне узнавания? Мозг не

Пяти дней с чипсами и пирожными хватило, чтобы навредить печени и мозгу

Татьяна Кочеткова
21 час назад
Точно. Национальный герой.

Умер донор Джеймс Харрисон, чья кровь спасла более двух миллионов младенцев

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно