О мероприятии

В XIV веке «черная смерть» – пандемия чумы – сократила население Европы наполовину. В середине XVI века из-за эпидемии загадочной болезни коколицли население государства ацтеков уменьшилось с 15 до двух миллионов. Как по анализу древней ДНК восстановить историю эпидемий? Можно ли отыскать источники патогенов?

О том, как определить эволюцию происхождения современных патогенов и может ли это помочь человечеству в будущем расскажет биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация