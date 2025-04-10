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Лекция
12+
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого

Слушатели узнают откуда у людей взялось немного «неандертальской» или «денисовской» крови.

Парк «Зарядье»
26 апреля, 12:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Изучение древней ДНК — это как расшифровка секретного кода, который рассказывает об истории человечества, о миграциях древних людей, их смешении с другими популяциями и даже другими «видами» людей.

Благодаря исследованию древней ДНК можно восстановить внешний облик древних людей, понять их образ жизни и выявить заболевания, которыми они болели. Младший научный сотрудник федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН  Кристина Жур расскажет про современные технологии, применяемые  для анализа древней ДНК. Слушатели узнают откуда у людей взялось немного «неандертальской» или «денисовской» крови, а также обсудят, возможно ли возрождение шерстистого мамонта и зачем ученые создали мышь с шерстью мамонта. 

Расписание
26
Суббота
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
12:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

2 часа назад
Александр Речкин
11
# биология
# ДНК
# технологии
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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