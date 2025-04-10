Слушатели узнают откуда у людей взялось немного «неандертальской» или «денисовской» крови.

О мероприятии

Изучение древней ДНК — это как расшифровка секретного кода, который рассказывает об истории человечества, о миграциях древних людей, их смешении с другими популяциями и даже другими «видами» людей.

Благодаря исследованию древней ДНК можно восстановить внешний облик древних людей, понять их образ жизни и выявить заболевания, которыми они болели. Младший научный сотрудник федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Кристина Жур расскажет про современные технологии, применяемые для анализа древней ДНК. Слушатели узнают откуда у людей взялось немного «неандертальской» или «денисовской» крови, а также обсудят, возможно ли возрождение шерстистого мамонта и зачем ученые создали мышь с шерстью мамонта.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация