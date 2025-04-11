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Лекция
12+
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу

Слушатели узнают, почему фармацевтические компании не всегда заинтересованы в поиске новых препаратов.

Парк «Зарядье»
26 апреля, 13:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

С момента открытия пенициллина в 1929 году антибиотики спасли миллионы жизней. Однако бактерии, как истинные мастера адаптации, начали вырабатывать устойчивость к этим лекарствам.
Сегодня исследователи наблюдают, как многие антибиотики теряют свою силу, а супербактерии, устойчивые к лечению, становятся все более распространенными.

Кандидат химических наук Дмитрий Лукьянов расскажет, какие бывают механизмы возникновения устойчивости на молекулярном уровне, как антибиотики попадают в окружающую среду и почему фармацевтические компании не всегда заинтересованы в поиске новых препаратов.

Расписание
26
Суббота
Апрель 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# антибиотики
# биология
# вирусы
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