Слушатели узнают, почему фармацевтические компании не всегда заинтересованы в поиске новых препаратов.

Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу

О мероприятии

С момента открытия пенициллина в 1929 году антибиотики спасли миллионы жизней. Однако бактерии, как истинные мастера адаптации, начали вырабатывать устойчивость к этим лекарствам.

Сегодня исследователи наблюдают, как многие антибиотики теряют свою силу, а супербактерии, устойчивые к лечению, становятся все более распространенными.

Кандидат химических наук Дмитрий Лукьянов расскажет, какие бывают механизмы возникновения устойчивости на молекулярном уровне, как антибиотики попадают в окружающую среду и почему фармацевтические компании не всегда заинтересованы в поиске новых препаратов.



Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация