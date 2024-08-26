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Лекция
16+
Дактилоскопия от Д до Я

Слушатели узнают, чем дактилоскопия отличается от дерматоглифики.

Medio Modo
15 сентября, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Москва, Знаменка 11/11 с1﻿

О мероприятии

Дактилоскопия — один из основных разделов криминалистики. «Все про узоры на пальцах». Но как и папиллярные узоры, путь становления науки был витиеват и проходил одновременно параллельно в нескольких частях мира. Эксперт-криминалист Данила Мальцев поведает причем тут древние китайцы, Ньютон и оптические прицелы, а также расскажет и покажет, чего ученые достигли за последние 130 лет, и какие еще вызовы стоят перед наукой.

Участники мероприятия узнают:

  • Чем дактилоскопия отличается от дерматоглифики?
  • Откуда вообще берутся узоры на пальцах и причем тут родители?
  • Действительно ли отпечатки рук настолько уникальны?
  • Как криминалисты выявляют следы практически на любых поверхностях, как изымают и исследуют следы рук (и ног)?
  • Почему этот вид идентификации все еще ценится во времена всемогущего ДНК-анализа.

Расписание
15
Воскресенье
Сентябрь 2024
Москва, Знаменка 11/11 с1﻿ Москва
19:00
Купить
Адрес

Москва, Знаменка 11/11 с1﻿

10 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# дактилоскопия
# криминалистика
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# колдовство
# колдуны
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# внешность
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Yaroslavs Lihacs
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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
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Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Иван Колупаев
14 часов назад
Заголовок статьи не в полной мере отражает содержание. То есть создает впечатление что миф это смерть женщин на костре. Тогда как в самой статье

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Владимир Поздеев
15 часов назад
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Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Vladi Smolovich
20 часов назад
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Igor Jirkov
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Алексей Веремей
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Игорь Коняшов
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Иван Колупаев
2 дня назад
Разумеется речь шла о запусках по странам. Без деления вот тут считаем, а тут не считаем. Ты просто влез со своим ценным мнением "илон маск это

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