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Лекция
16+
Стартапы из гаража

Участники мероприятия узнают, как появился первый компьютер.

Библиотека роста и карьеры
16 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Московский пр., 150

О мероприятии

Построить бизнес, не сделать лишних ошибок, вдохновиться, когда опустились руки, – все это можно при просмотре фильмов о том, как масштабные идеи превращались в настоящий бизнес.

Лектор общества «Знание» Евгения Смыкова расскажет о проектах, которые позволили заглянуть за дверь гаража, где появился первый компьютер, а также показали крах известной мобильной компании. На примерах слушатели узнают, как построить бизнес, как его удержать и постараются узнать, как со стартапами обстоят дела в России.

Расписание
16
Понедельник
Сентябрь 2024
Московский пр., 150 Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московский пр., 150

49 минут назад
Александр Речкин
0
# история
# стартапы
# технологии
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# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
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