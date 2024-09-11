О мероприятии

Построить бизнес, не сделать лишних ошибок, вдохновиться, когда опустились руки, – все это можно при просмотре фильмов о том, как масштабные идеи превращались в настоящий бизнес.

Лектор общества «Знание» Евгения Смыкова расскажет о проектах, которые позволили заглянуть за дверь гаража, где появился первый компьютер, а также показали крах известной мобильной компании. На примерах слушатели узнают, как построить бизнес, как его удержать и постараются узнать, как со стартапами обстоят дела в России.

Расписание Московский пр., 150 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация