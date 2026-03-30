Динозавры остаются одной из самых изучаемых и при этом самых загадочных групп древних животных. Несмотря на почти двухсотлетнюю историю исследований, ученые продолжают открывать о них новые факты.

На лекции палеонтолог Андрей Журавлев расскажет о современных представлениях о внешнем виде, поведении и образе жизни динозавров. Участники узнают, какими были их окраска, социальные взаимодействия и способы охоты, а также почему некоторые из них освоили необычные для рептилий формы жизни.

Лекция позволит взглянуть на динозавров не как на мифических ящеров, а как на сложных и разнообразных живых существ.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 19А Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.