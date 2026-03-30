О мероприятии

Существует ли жизнь за пределами Земли — и как ее искать? Этот вопрос остается одним из главных в современной науке.

Астроном Владимир Сурдин расскажет о том, как менялись представления о внеземной жизни: от поиска в пределах Солнечной системы до изучения далеких экзопланет. Участники узнают, какие методы позволяют обнаружить потенциально обитаемые миры и с какими трудностями сталкиваются ученые. Лекция затронет не только научные подходы, но и главный вопрос: насколько реально однажды обнаружить жизнь за пределами Земли.

Расписание проспект Мира, 119, стр. 19А Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.