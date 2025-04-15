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Слушатели узнают, откуда берется норма в языке.
О мероприятии
«Кофе» среднего рода — это норма, ужас или сущая мелочь? А метро? Люди произносят фо́льга с ударением на о — и почему?
Норма в языке была не всегда — она появляется с письменностью и возникновением «престижных», канонических текстов. Люди стремятся писать таким языком, каким написаны «престижные» тексты — и критикуют тех, кто пишет иначе. Например, стремятся защитить язык Карамзина (правильный русский литературный язык) от тлетворного влияния всяких новомодных литераторов типа Александра Пушкина. А потом привыкают к языку Пушкина — и новые поколения уже стремятся защитить его от влияния очередных новомодных литераторов. Норма помогает понимать друг друга, добавляя в общение предсказуемости. Норма помогает разделять своих и чужих.
Откуда берется норма и почему она время от времени меняется? Что будет, если ей не следовать? Какой процент носителей языка должен говорить тем или иным образом, чтобы норму пришло время менять? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор филологических наук Светлана Анатольевна Бурлак.
пр. Мира, д. 123Б
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Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
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