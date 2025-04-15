О мероприятии

«Кофе» среднего рода — это норма, ужас или сущая мелочь? А метро? Люди произносят фо́льга с ударением на о — и почему?

Норма в языке была не всегда — она появляется с письменностью и возникновением «престижных», канонических текстов. Люди стремятся писать таким языком, каким написаны «престижные» тексты — и критикуют тех, кто пишет иначе. Например, стремятся защитить язык Карамзина (правильный русский литературный язык) от тлетворного влияния всяких новомодных литераторов типа Александра Пушкина. А потом привыкают к языку Пушкина — и новые поколения уже стремятся защитить его от влияния очередных новомодных литераторов. Норма помогает понимать друг друга, добавляя в общение предсказуемости. Норма помогает разделять своих и чужих.

Откуда берется норма и почему она время от времени меняется? Что будет, если ей не следовать? Какой процент носителей языка должен говорить тем или иным образом, чтобы норму пришло время менять? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор филологических наук Светлана Анатольевна Бурлак.

Расписание пр. Мира, д. 123Б Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация