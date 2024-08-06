О мероприятии

Кинология — наука о братьях наших меньших. В городской суете все чаще хочется иметь себе друга, и не простого, а четвероногого. А с чего начать выбор собаки? Какие особенности есть у самых распространенных пород? Какие команды нужно выучить с животным в первую очередь и на что обращать внимание при воспитании? Об этом и многом другом расскажет кинолог Светлана Боярко.

Слушатели узнают про первичные навыки для собаки. Как начать приучения к прогулкам. Какие команды должны стать основными для животного и как их объяснить собаке. Обучение подкреплением. Язык тела. Это и многое другое кинолог не только расскажет, но и покажет на четвероногом друге.

Расписание Ростовская набережная, д. 5 Москва 12:00 Купить