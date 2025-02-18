О мероприятии

Аутистические расстройства — как показывает статистика — это крайне актуальная проблема не только для специалистов, родителей особенных детей и самих людей с аутизмом, но и для всего общества в целом.

Специальный психолог Камиль Сулейманов постарается разобраться в том, чем РДА отличается от РАС, в чем ключевые особенности расстройств аутистического спектра, обсудит персонажей из кино и сериалов, и погадает, что же ближе к истине — гипер- или гиподиагностика аутизма?

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить