С помощью компьютерного моделирования группа ученых из Канады выяснила, что будет с материей, когда она начнет накапливаться в одном из «отверстий» проходимой кротовой норы. В своей статье исследователи рассказали о внутренних процессах червоточин, а также рассчитали скорость, с которой вещество будет «выстреливаться» из другого «отверстия».