О мероприятии

Многие полагают, что древние египтяне думали только о смерти и загробном мире, а египетская культура мрачна и загадочна. Мумии, саркофаги, скарабеи и бесконечные гробницы.

Египтологи действительно уделяют много времени изучению погребений. Но если гробницы древних египтян о чем-то и говорят, так это о том, как они любили и ценили жизнь на земле.

Каков был загробный мир в представлении жителей нильской долины? Чего они опасались и на что надеялись после смерти? И верили ли они в то, что есть дорога назад? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук Максим Лебедев.

Расписание Бухарестская ул. д. 114 к. 1 Санкт-Петербург 19:00 Купить