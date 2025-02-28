О мероприятии

Доктор философских наук Владимир Владимирович Емельянов расскажет про раскопки в южной Месопотамии в конце XIX века. Слушатели узнают про шумерский вопрос: идея Ю. Опперта о существовании шумеров и дискуссии по ее поводу. Лектор расскажет про В. С. Голенищева и его работы по ассириологии, стажировку Б. А. Тураева в Берлинском университете и его знания в области ассириологии. Первая русская статья по шумерологии. Н. П. Лихачев и история его коллекции. Отец российской ассириологии М. В. Никольский: происхождение, образование, динамика отношения к шумерскому вопросу, работы по семитологии, хрестоматия по аккадскому языку, статьи по истории религии, выпуск издания шумерских табличек из собрания Лихачева.