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Лекция
16+
Адронный коллайдер в фильмах и сериалах: о чем не расскажут зрителю?

Слушатели узнают, как выглядит Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) изнутри и кого туда никогда не пустят.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
25 января, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Если верить экрану, Большой адронный коллайдер очень опасен для планеты. Например, ученые могут нечаянно создать черную дыру, и планеты не станет — как в фильме «Герои». Но ученый из «Суперколлайдера» сказал, что ежедневное воздействие космоса на людей гораздо серьезнее того, что генерируют исследователи. Это так?

Почему Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва» так сильно хотел увидеть Большой адронный коллайдер? Как выглядит Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) изнутри и кого туда никогда не пустят? И существует ли вообще физика, в которой разочаровались герои дорамы «Задача трех тел»?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук по прикладным исследованиям и разработкам ФКН НИУ ВШЭ Денис Александрович Деркач.

Расписание
25
Суббота
Январь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

7 минут назад
Александр Речкин
1
# адронный коллайдер
# кино
# технологии
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Астрономия
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Сергей Романов
38 минут назад
Согласен до Марса не меньше 100 лет. Как не крути человек не создан для космоса. Все в космосе против человека. Радиация это только один фактор.

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Arkady Kolbenev
55 минут назад
Ну, в принципе, деньги не пахнут. В том числе и табаком.

Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?

Дмитрий Гаврилов
1 час назад
Гена, https://dzen.ru/a/ZUGL6ZhguVt_44r2 45минут пишут, дольше в абсолютной тишине никто не продержался

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Dmitriy Dorian
1 час назад
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Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Vitar Peresmeshnik
3 часа назад
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Алексей Мурр
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играем
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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
14 часов назад
Vitar, самоокупаемость по энергии 😁 на несколько минут. Китай кстати не сильно полагается на термояд и активно строит обычные атомные

Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Dmitriy Dorian
15 часов назад
Г., интересно, и какое же? И кто его произвёл, это понимание? И все остальные согласны?

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Vitar Peresmeshnik
15 часов назад
И., потому что Маску куда интереснее Марс чем государственная программа Китая, в которую он никаких частников не допустит. Заниматься ещё и

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Diyorbek Qodiraliev
15 часов назад
Или как где можно заказать 🙏

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Diyorbek Qodiraliev
15 часов назад
Где можно купить эту опарат рентнег, кто знает ответы пожалуйста

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16 часов назад
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Diyorbek Qodiraliev
16 часов назад
Где можно купить

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