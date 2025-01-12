Слушатели узнают, как выглядит Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) изнутри и кого туда никогда не пустят.

Адронный коллайдер в фильмах и сериалах: о чем не расскажут зрителю?

О мероприятии

Если верить экрану, Большой адронный коллайдер очень опасен для планеты. Например, ученые могут нечаянно создать черную дыру, и планеты не станет — как в фильме «Герои». Но ученый из «Суперколлайдера» сказал, что ежедневное воздействие космоса на людей гораздо серьезнее того, что генерируют исследователи. Это так?

Почему Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва» так сильно хотел увидеть Большой адронный коллайдер? Как выглядит Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) изнутри и кого туда никогда не пустят? И существует ли вообще физика, в которой разочаровались герои дорамы «Задача трех тел»?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук по прикладным исследованиям и разработкам ФКН НИУ ВШЭ Денис Александрович Деркач.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация