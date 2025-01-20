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Лекция
12+
Советский модернизм в Москве

Слушатели узнают, что почерпнул советский модернизм из архитектуры авангарда и современного западного контекста.

ВДНХ
25 января, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 119, с.1

О мероприятии

В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, в том же году была принята новая программа КПСС. Она обещала следующему поколению советских людей жизнь при коммунизме. Архитектура советского модернизма отражала эту идею, воплощала образ будущего, которое вот-вот наступит. Источниками стиля стали архитектурные эпохи авангарда и современной западной архитектуры.

Советский модернизм в Москве – это типовое и экспериментальное жилье, зрелищные и спортивные сооружения, пространств для детского творчества и научных исследований, торговые пространства и выставочные павильоны. 

Историк архитектуры Мария Никитина расскажет, почему для анализа архитектуры советского модернизма важен градостроительный контекст, а также проследит, что почерпнул советский модернизм из архитектуры авангарда и современного западного контекста. Слушатели разберутся, как архитекторы делали здания говорящими и при чем здесь постмодернизм, а также выяснят, как в архитектуре советского модернизма сочетаются типовое и уникальное.

Расписание
25
Суббота
Январь 2025
Проспект Мира 119, с.1 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 119, с.1

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Александр Речкин
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# архитектура
# история
# строительство
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