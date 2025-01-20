О мероприятии

В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, в том же году была принята новая программа КПСС. Она обещала следующему поколению советских людей жизнь при коммунизме. Архитектура советского модернизма отражала эту идею, воплощала образ будущего, которое вот-вот наступит. Источниками стиля стали архитектурные эпохи авангарда и современной западной архитектуры.

Советский модернизм в Москве – это типовое и экспериментальное жилье, зрелищные и спортивные сооружения, пространств для детского творчества и научных исследований, торговые пространства и выставочные павильоны.

Историк архитектуры Мария Никитина расскажет, почему для анализа архитектуры советского модернизма важен градостроительный контекст, а также проследит, что почерпнул советский модернизм из архитектуры авангарда и современного западного контекста. Слушатели разберутся, как архитекторы делали здания говорящими и при чем здесь постмодернизм, а также выяснят, как в архитектуре советского модернизма сочетаются типовое и уникальное.

Расписание Проспект Мира 119, с.1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация