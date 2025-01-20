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Слушатели узнают, что почерпнул советский модернизм из архитектуры авангарда и современного западного контекста.
О мероприятии
В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, в том же году была принята новая программа КПСС. Она обещала следующему поколению советских людей жизнь при коммунизме. Архитектура советского модернизма отражала эту идею, воплощала образ будущего, которое вот-вот наступит. Источниками стиля стали архитектурные эпохи авангарда и современной западной архитектуры.
Советский модернизм в Москве – это типовое и экспериментальное жилье, зрелищные и спортивные сооружения, пространств для детского творчества и научных исследований, торговые пространства и выставочные павильоны.
Историк архитектуры Мария Никитина расскажет, почему для анализа архитектуры советского модернизма важен градостроительный контекст, а также проследит, что почерпнул советский модернизм из архитектуры авангарда и современного западного контекста. Слушатели разберутся, как архитекторы делали здания говорящими и при чем здесь постмодернизм, а также выяснят, как в архитектуре советского модернизма сочетаются типовое и уникальное.
Проспект Мира 119, с.1
Ученые экспериментально подтвердили существование экзотического состояния материи — противоточной сверхтекучести. Для этого пришлось охладить атомы рубидия до температуры около одного нанокельвина.
Быстрый рост дальности электроавто может иметь серьезные негативные последствия для будущего человечества, утверждает новая научная работа. Ее автор даже предлагает остановить этот процесс с помощью госрегулирования.
По самой распространенной гипотезе, Луна сформировалась из обломков столкновения Земли с предполагаемой планетой Тейя. Проблема в том, что тогда, по расчетам, естественный спутник Земли должен по большей части состоять из чужеродного вещества, и это было бы видно при сравнении лунного грунта и земных пород: у них должно заметно отличаться соотношение изотопов разных химических элементов. Недавно космохимики провели анализ 14 лунных образцов и подтвердили существование уже давно назревшей проблемы: изотопный состав в них практически идентичен земному. Они обдумали это непонятное сходство и предложили интересный вариант решения головоломки.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
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Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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