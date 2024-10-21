  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
10 минут назад
Рейтинг: +925
Посты: 1833

SpaceX получила все контракты на запуски военных спутников США в ближайшие годы 

Компания Илона Маска обошла конкурентов и получила контракты Космических сил Соединенных Штатов Америки на девять запусков малых спутников, предназначенных для улучшения возможностей военной связи и разведки. Общая стоимость соглашений — 733 миллиона долларов. 

Сообщество
# SpaceX
# военные
# космос
# ракеты
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками Агентства по развитию космического пространства США на борту / © SDA
Ракета SpaceX Falcon 9 со спутниками Агентства по развитию космического пространства США на борту / © SDA

SpaceX «всухую» обыграла одного из основных подрядчиков Министерства обороны США — компанию ULA, чего раньше никогда не происходило.

Запуски спутников запланированы на 2025-2026 годы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Информатика: цифры, числа, системы счисления
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
700
Синапсиды: прародители млекопитающих
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
500
Структура Вселенной
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Возможны ли принципиально полеты в дальний космос?
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
700
Бытовая физика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
500
Вынести невыносимое: период оккупации Японии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Транспорт без водителей: новая реальность или несбыточная мечта?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Окт
550
Открытие космических гамма-всплесков, самых мощных взрывов во Вселенной
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Окт
700
Эволюция – это всегда хорошо?
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 09:00
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
Вчера, 11:10
Любовь

В Малом Магеллановом Облаке обнаружили уникальную двойную систему звезд 

Наблюдая за Малым Магеллановым Облаком — галактикой-спутником Млечного Пути — команда астрономов зафиксировала чрезвычайно яркую рентгеновскую вспышку и обнаружила редкую двойную систему, которая состоит из звезды типа Be и белого карлика. Ранее столь яркое событие исследователи наблюдали всего раз.

Астрономия
# белые карлики
# двойные системы
# звезды
# Магеллановы Облака
# рентгеновская астрономия
7 часов назад
Юлия Трепалина

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.

Антропология
# благополучие
# Германия
# производительность труда
# работа
# рабочий график
16 октября
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
Вчера, 09:00
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
17 октября
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Нижегородцы запатентовали технологию защиты органов при операциях на сердце

    4 часа назад

  2. Готовь грядки с осени: в ПНИПУ рассказали, какие работы провести на огороде перед заморозками

    4 часа назад

  3. В нашей Галактике нашли самый мощный в истории микроквазар

    4 часа назад

  4. В ЮФУ изучили факторы, влияющие на форму вирусов

    5 часов назад
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

Вчера, 16:52

Последние комментарии

Герат Исанбаев
10 минут назад
Ребята не смейтесь над убогими, они же не видят себя со стороны, а то что из держат в стойле православия нищими, уже привыкли...

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Иван Морозов
21 минута назад
Не дождутся!.

Суперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут СШАСуперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут США

Мария Куланина
28 минут назад
Очень красиво

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Образцов Тимофей
36 минут назад
Живëм в какой-то вывернутой наизнанку реальности.

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Марат Утепов
40 минут назад
"Тщеславие один из любимых моих грехов" - сказал дьявол с американским акцентом

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Антон
44 минуты назад
Yvan, есть! А что? Переживаешь за нас?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Антон
46 минут назад
SS, 100%

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Исмаил Джабраилов
1 час назад
И., уже пошли доёпки до мелочей. Лопасти - это безопасные отходы, в отличие от РАО. По всему миру лопастей и 100 млн тонн не наберётся, тогда как только

Первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекордыПервая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекорды

Анна Славина
1 час назад
n3cr0x, за историю человечества немало было задумок, о которых можно так отозваться. Мы теперь с экскурсиями приезжаем на эти проекты и считаем их

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Забавно, первую треть списка занимают исключительно страны с внешним управлением. Как сюда Беларусь попала???

Инфографика: 20 стран с самым низким уровнем рождаемости в 2024 годуИнфографика: 20 стран с самым низким уровнем рождаемости в 2024 году

Yvan Jurtchenko
2 часа назад
Дважды SS SS'овцу. Ну и как живётся в ss'оVской стране, где правит плешивый фюрер ПутЫн ВованСи? Как с 🇨🇳 языком? 有成功吗？Успехи есть?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

SS SS
2 часа назад
Вася, люди эти деньги зарабатывают, а не 3,14здят у своей страны и обкрадывая собственный народ

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Степан Жук
3 часа назад
На заводе пускай попробуют. Или в магазине продуктовом. В этих мелких фирмах сотрудники реально полдня ничего не делают. Там можно и 4 часа в день

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудниковЧетырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

Вася Кондрашин
3 часа назад
С жиру бесятся! А где-то на другом конце земли люди живут без света,мало воды и хуже всего живут в состоянии войны,не зная какое будет у их завтра...

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
С одной стороны это коррелирует с другими экономическими прогнозами, а с другой: Как верить человеку который сидел в то же время и за то же что и

Суперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут СШАСуперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут США

Александр Лессс
3 часа назад
Всеволод, землескреб))

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

n3cr0x Bln
3 часа назад
Роман, ребёнку такое придумать невозможно) так что это точно недетские фантазии, а скорее фантазии избалованных большими деньгами дядь не знающих

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Всеволод Папшев
3 часа назад
Горизонтальный небоскрёб?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Krasavaklasniy, спорное утверждение, Украина нам не чужая)

Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  

Софья Т
4 часа назад
Не нашла информации о использовании солнечной энергии, позволю предположить, что это как минимум логично, а в таких масштабах снизит температуру

Рендеры горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и новые снимки строительстваРендеры горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и новые снимки строительства

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно