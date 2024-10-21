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«Хаббл» запечатлел, как R Водолея создает туманность

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали изображение симбиотической звездной системы R Водолея, состоящей из белого карлика и красного гиганта. Она расположена на расстоянии 700 световых лет от Солнца.

R Водолея выбрасывает в космическое пространство потоки вещества, формирующие вокруг нее туманность / © NASA, ESA, M. Stute, M. Karovska, D. de Martin & M. Zamani (ESA / Hubble)

Ученые использовали космическую обсерваторию «Хаббл», чтобы подробно изучить звездную систему R Водолея и смогли получить изображение, на котором видно, как пара звезд с высокой скоростью выбрасывает в космическое пространство потоки вещества, формирующие вокруг них туманность.

При сближении с красным гигантом белый карлик, который находится на сильно эксцентричной орбите, начинает перетягивает на себя некоторое количество вещества, подпитывая аккреционный диск. Однако в конце концов оно падает на звезду и происходит вспышка.

Система выбрасывает в пространство струи вещества, которые начинают закручиваться, образуя спирали. Именно их запечатлел «Хаббл». R Водолея выбрасывает в космическое пространство потоки вещества на расстояние примерно в 400 миллиардов километров, что в 2500 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.