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Инженеры установили новый рекорд скорости беспроводной передачи данных

Исследователи из Лондонского университета достигли нового мирового рекорда скорости беспроводной передачи данных, объединив радиочастотные и оптические технологии, — 938 гигабит в секунду.

Схема процесса беспроводной передачи данных / © Journal of Lightwave Technology

Беспроводная передача данных удобнее, чем прокладка проводов, но она, как правило, значительно медленнее, чем использование оптоволокна. Сегодня 5G достигает максимальной скорости 20 гигабит в секунду, а Wi-Fi 7 — последняя версия этой беспроводной технологии — только около 40 гигабит в секунду.

Инженерам удалось использовать электронику, работающую на частотах 5-50 гигагерц, и фотонику, генерирующую радиочастоты в диапазоне 50-150 гигагерц. Новый метод позволил значительно расширить доступные частоты и увеличить общую скорость передачи данных.

Этот способ передачи данных открывает значительные возможности, однако с точки зрения только скорости оптоволокно по-прежнему не имеет конкурентов — общий рекорд передачи данных остается на ошеломляющем уровне в 22,9 петабита в секунду, что составляет 22,9 миллиона гигабит в секунду.