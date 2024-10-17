  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1364

В Узбекистане показали проект футуристического здания Международного научно-исследовательского центра

Британская студия Zaha Hadid Architects показала проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои, которое может появиться в Новом Ташкенте. Оно будет включать литературный музей, концертный зал, исследовательский центр, а также школу-интернат.

Сообщество
# дизайн
# строительство
# технологии
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects

Предложение архитектурного бюро призвано использовать мотивы узбекского зодчества и обтекаемые формы средневековой архитектуры Узбекистана. 

Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects

Арки со специальными полостями сыграют роль ветроулавливателей, захватывая прохладный воздух снаружи и перемещая во внутренние пространства здания. В безветренную погоду арки играют роль своеобразных форточек, выпуская теплый воздух наружу.

Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Проект здания Международного научно-исследовательского центра имени Алишера Навои / © Zaha Hadid Architects
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Окт
200
В тени динозавров: разнообразие мезозойских черепах России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Путь Токио: как город стал мегаполисом
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Работа с Data в современной интеллектуальной истории
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Окт
900
От уравнения Дирака к квантовым полям
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
600
Эволюция и медицина
Центр «Архэ»
Онлайн
17 Окт
400
Расстояние до Солнца
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Парниковый эффект от Земли до космоса: мифы и реальность
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Гигант мира амфибий — китайская исполинская саламандра
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Как открытия помогают иначе взглянуть на заболевания
Университет ИТМО
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
Позавчера, 11:39
МАИ

Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.

МАИ
# бизнес-джет
# самолет
# самолет будущего
# сверхзвуковая скорость
# сверхзвуковой самолет
Вчера, 12:13
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

    2 часа назад

  2. Физики впервые использовали кварки и глюоны для описания свойств атомного ядра

    2 часа назад

  3. Королевы шмелей предпочли жить в почве, полной пестицидов

    3 часа назад

  4. В «Росатоме» начали испытания генераторов нового поколения для производства радиофармпрепаратов

    3 часа назад
Выбор редакции

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

12 октября

Последние комментарии

Иван Колупаев
18 минут назад
Mikhail, зарплаты россиян стали ниже китайских где-то уже в середине 10-х как раз и-за очередного "курса доллара" Но речь не об этом, а о том что китайцам

Видео: как Китай построил самую длинную в мире высокоскоростную железную дорогуВидео: как Китай построил самую длинную в мире высокоскоростную железную дорогу

Jan Toun
33 минуты назад
Александр, не изучив конкретно наш путь на практике и не понимая наши метрики, вы можете соболезновать, можете не соболезновать, это не имеет

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Юрий Багов
1 час назад
В приоритете нужно отправлять воукистов

Starliner может снова отправиться к МКС с астронавтами на бортуStarliner может снова отправиться к МКС с астронавтами на борту

Butcher
2 часа назад
Александр, крамар, перелогинься

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Анна, нет, у меня другая логика: если Кибертакси, которые Маск нацелил на работу на дорогах общего пользования (а не в закрытых зонах) к 2027 году не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Vitali Makarov
3 часа назад
Да говорил мне мой брат, что строил какой-то объект в Антарктиде, говорил про инопланетян какую-то чушь, про заговор разных правительств! А я ему не

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Денис, это нечто замёрзло во льду!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Екатерина, точно! Да большой какой ещё!!!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Екатерина, это не снег а лёд, в которой мёрзла ДНК рептилоидов!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Flatbed, в основном спецслужбы оставляют жёлтый след на снегу, если ведут за кем-то негласное наблюдение!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Igr, а скорее всего они там получают золотой дождь, вместе с Байданом и Макроном. Но его проливают глаза чернокожих американских девственниц

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Екатерина, если ты хочешь увидеть ещё один х*й просто посмотри в облака, обязательно проплывёт один другой, прямо по небу!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Pati, на самом деле это большой желейный мишка голубого цвета, просто он северный!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Алекс, что не так с лицом на Марсе?!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Misha, возможно это дверь к его сердцу, а может быть и к анусу...

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Evgeny, нет там шпроты! Потерпевшая космическое крушение банка внеземных шпротов! 😜😜😜😂😂😂

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Олег, Ты абсолютно прав, просто та дверь это выход, а эта дверь есть вход!

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Roman, на самом деле это дверь в карантинное помещение, в котором осуществляется санитарная обработка с помощью источников света и кварца, после

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Vitali Makarov
3 часа назад
Вячеслав, к чему вообще, тогда подобные теории обсуждать или упоминать?! Вы же взрослый человек. Понятно же что подобными теориями занимаются

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Igr Rоmanyuta
4 часа назад
Это дверь в бункер где Зеленский свой золотой запас держит

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно