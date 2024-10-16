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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 482

В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен странных черных шаров

Местные власти закрыли городской пляж Куги в Сиднее из-за найденных на берегу. Их происхождение пока что не удалось установить.

Сообщество
# Австралия
# природа
Черные шары на пляже Куги / © EPA  
Черные шары на пляже Куги / © EPA  

Специалисты Управления охраны окружающей среды взяли образцы для тестирования и в ближайшее время изучат их состав, чтобы попытаться установить происхождение. Впрочем, находки напоминают шары, которые образуются при разливе нефти и ее контакте с мусором и морской водой.

Черные шары на пляже Куги / © EPA  
Черные шары на пляже Куги / © EPA  
Черный шар на пляже Куги / © EPA  
Черный шар на пляже Куги / © EPA  
Черный шар на пляже Куги / © EPA  
Черный шар на пляже Куги / © EPA  
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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