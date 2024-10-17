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Догнать SpaceX: Китай запустил новую партию аналогичных Starlink спутников

Художественное изображение спутника созвездия «Тысяча парусов» / © SAST

Китай продолжает создавать собственную версию Starlink. Для реализации плана до конца 2025 года собираются развернуть 648 спутников первого поколения для регионального покрытия на высоте более 1000 километров, в том числе 108 — в течение 2024 года.

В 2026-2027-х к ним прибавится еще 648 спутников второго поколения на аналогичных высотах для глобального покрытия, а до 2030 года будет развернуто более 14 тысяч спутников.

За созданием созвездия «Тысяча парусов» пристально следят специалисты по всему миру, так как, несмотря на успешные запуски, верхняя ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6A», которая 6 августа доставила в космос первую партию спутников созвездия «Тысяча парусов», разрушилась на орбите. Это создало облако, предположительно, насчитывающее более 700 фрагментов орбитального мусора.