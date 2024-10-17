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Догнать SpaceX: Китай запустил новую партию аналогичных Starlink спутников
Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» 15 октября запустила вторую партию из 18 спутников созвездия «Тысяча парусов» низкоорбитальной группировки аппаратов широкополосной связи.
Китай продолжает создавать собственную версию Starlink. Для реализации плана до конца 2025 года собираются развернуть 648 спутников первого поколения для регионального покрытия на высоте более 1000 километров, в том числе 108 — в течение 2024 года.
В 2026-2027-х к ним прибавится еще 648 спутников второго поколения на аналогичных высотах для глобального покрытия, а до 2030 года будет развернуто более 14 тысяч спутников.
За созданием созвездия «Тысяча парусов» пристально следят специалисты по всему миру, так как, несмотря на успешные запуски, верхняя ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6A», которая 6 августа доставила в космос первую партию спутников созвездия «Тысяча парусов», разрушилась на орбите. Это создало облако, предположительно, насчитывающее более 700 фрагментов орбитального мусора.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
На снимках поверхности огнедышащей луны Юпитера наблюдают обширные вулканические структуры, по краям которых виднеется расплавленная лава.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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Оружие из фантастических фильмов, которое может появиться в будущем
Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена за изобретения в области лазерной физики
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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