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«Хаббл» запечатлел галактику, которую непросто классифицировать

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение необычной галактики NGC 4694, которая расположена на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Дева. NGC 4694 обладает характерными чертами как спиральных, так и эллиптических галактик, что затрудняет ее однозначную классификацию.

Галактика NGC 4694 / © ESA / Hubble & NASA, D. Thilker

Главная особенность NGC 4694 — диск без характерных для спиральных галактик рукавов, что делает космическую структуру похожей на эллиптическую галактику. Однако, в отличие от большинства эллиптических галактик, в ядре NGC 4694 идут активные процессы звездообразования, свойственные молодым спиральным галактикам.

Поэтому из-за необычного вида и значительного присутствия газа NGC 4694 решили отнести к линзовидным галактикам — промежуточному типу, между спиральными и эллиптическими.