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Китайская компания вновь испытает прототип многоразовой ракеты Nebula-1

Представители китайской космической компании Deep Blue Aerospace заявили, что в ноябре 2024 года проведут новые испытания прототипа многоразовой ракеты Nebula-1. На днях она потерпела крушение в момент приземления на опоры.

Прототип многоразовой ракеты Nebula-1 после неудачной посадки на опоры 22 сентября 2024 года / © Deep Blue Aerospace

Несмотря на неудачное приземление прототипа многоразовой ракеты Nebula-1 во время испытания 22 сентября, представители Deep Blue Aerospace отметили, что демонстратор успешно выполнил 10 из 11 основных задач, намеченных для полета.

Прошедший тест стал важным шагом на пути к испытаниям на высоту 100 километров, за которыми последует полноценная орбитальная миссия.