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В Китае сообщили, когда запустят миссию для сбора образцов грунта астероида Камоалева

Заместитель руководителя Китайского национального космического управления (CNSA) Бянь Чжиган сообщил журналистам, что старт миссии «Тяньвэнь-2», во время которой соберут и доставят на Землю образцы грунта околоземного астероида (469219) Камоалева, запланировали на следующий год.

Рендер миссии «Тяньвэнь-2» / © CNSA

Астероид Камоалева достигает 40-100 метров в диаметре. Он привлек внимание астрономов тем, что по составу не похож на типичные околоземные астероиды, а напоминает образцы лунных пород. То есть это скорее фрагмент Луны, выброшенный в космос в результате столкновения.

Космический аппарат «Тяньвэнь-2» во время своей миссии должен достичь астероида, изучить его, а затем попытаться закрепиться на поверхности и взять пробу грунта. Потом зонд выполнит маневр, который выведет его на траекторию, необходимую для сброса капсулы с образцами на нашу планету. Согласно плану, капсула достигнет Земли в 2028 году.

На этом миссия «Тяньвэнь-2» не завершится. Аппарат направится в Главный пояс астероидов к 300-метровому небесному телу, известному под обозначением 311P/PanSTARRS и имеющему кометоподобный хвост. «Тяньвэнь-2» должен будет достичь и изучить 311P/PANSTARRS в середине следующего десятилетия.