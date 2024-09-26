Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA показало фото астероида, напоминающего снеговика

Потенциально опасный астероид 2024 ON пролетел на расстоянии примерно одного миллиона километров от Земли 16 сентября со скоростью почти 32 тысячи километров в час. Это позволило астрономам сделать серию радиолокационных изображений небесного тела, который по своим очертаниям напоминает снеговика.

Серия радиолокационных изображений астероида 2024 ON / © NASA / JPL-Caltech

Астероид 2024 ON длиной 350 метров хоть и классифицируется как потенциально опасный, но не представляет опасности для Земли в обозримом будущем, сообщили специалисты Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Напомним, что NASA классифицирует космические объекты как потенциально опасные, если их диаметр превышает 140 метров и они приближаются к нашей планете на расстояние менее 7,5 миллиона километров.