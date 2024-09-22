Названы победители фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2024

Несколько лет назад ученые заметили странную особенность у ящериц анолисов. Животные ныряли в ручьи и реки, а на носу у них появлялся довольно заметный воздушный пузырь. Тогда же исследователи предположили, что этот пузырь помогает анолисам дышать под водой, причем довольно долго, почти 20 минут. Однако было непонятно: этот механизм — биологическая адаптация, позволяющая выживать в дикой среде, либо странный побочный эффект гидрофобности кожи? Исследователи из США провели эксперимент и поставили точку в этом вопросе.