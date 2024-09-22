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Названы победители фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2024
Жюри конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year, организованного Музеем Южной Австралии, представило лучшие фотографии дикой природы, сделанные на территории Австралии, Новой Зеландии, Антарктиды и Новой Гвинеи.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Лето становится все более жарким, и в такую погоду четвероногим питомцам легко перегреться. При признаках теплового стресса у собак специалисты советуют как можно скорее охладить животное, поместив в прохладное место, с помощью мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Однако американские ветеринары рекомендуют другой метод, в большей эффективности которого они недавно убедились экспериментально.
Несколько лет назад ученые заметили странную особенность у ящериц анолисов. Животные ныряли в ручьи и реки, а на носу у них появлялся довольно заметный воздушный пузырь. Тогда же исследователи предположили, что этот пузырь помогает анолисам дышать под водой, причем довольно долго, почти 20 минут. Однако было непонятно: этот механизм — биологическая адаптация, позволяющая выживать в дикой среде, либо странный побочный эффект гидрофобности кожи? Исследователи из США провели эксперимент и поставили точку в этом вопросе.
Присутствие рядом близкого человека после болезненной процедуры помогает некоторым людям быстрее прийти в себя. Однако серия экспериментов недавно показала, что в подобных ситуациях более эффективным «анальгетиком» может быть любимый пес или даже незнакомая собака.
Ученые из коллаборации Muon g-2 повысили точность измерения магнитного момента мюона до седьмого знака после запятой. Расхождение теоретических расчетов и экспериментальных результатов поможет уточнить или изменить Стандартную модель.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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