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Теорию Дарвина назвали ошибочной и потребовали убрать из школьной программы

На первом заседании Всероссийского родительского комитета помощник председателя правительства и бывший премьер-министр Чеченской Республики Муслим Хучиев призвал министра просвещения убрать теорию эволюции из школьной программы, поскольку она «противоречит религиозному воспитанию».

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По словам Хучиева, «это ошибочная теория» — и об этом «все знают». Кроме того, экс-премьер Чечни обвинил учение об эволюции, изложенное в книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь», в духовном разложении школьников.

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. <…> Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — заявил он.

Сергей Кравцов — глава Минпросвещения — никак не отреагировал на предложение Хучиева и воздержался от комментариев.