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В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире
Бразильский художник Лалалли Сенна представил концепт башни «Сенна» (Senna Tower) — небоскреба высотой 500 метров, который станет самым высоким зданием в стране и самым высоким жилым небоскребом в мире.
Претворить проект в жизнь собирается компания FG Empreendimentos из Санта-Катарины. Ожидается, что строительство небоскреба начнется во второй половине 2025 года.
Башня «Сенна» появится в муниципалитете Балнеариу-Камбориу в штате Санта-Катарина.
В 500-метровой башне разместятся 228 квартир, включая четыре двухуровневых пентхауса общей площадью 903 квадратных метра.
Сегодня статус самого высокого жилого небоскреба удерживает нью-йоркская башня 432 Park Avenue. Ее высота — 472 метра.
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Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
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