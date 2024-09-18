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В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

Бразильский художник Лалалли Сенна представил концепт башни «Сенна» (Senna Tower) — небоскреба высотой 500 метров, который станет самым высоким зданием в ​​стране и самым высоким жилым небоскребом в мире.

Рендер башни Сенны / © Lalalli Senna

Претворить проект в жизнь собирается компания FG Empreendimentos из Санта-Катарины. Ожидается, что строительство небоскреба начнется во второй половине 2025 года.

Башня «Сенна» появится в муниципалитете Балнеариу-Камбориу в штате Санта-Катарина.

Рендер башни Сенны / © Lalalli Senna

В 500-метровой башне разместятся 228 квартир, включая четыре двухуровневых пентхауса общей площадью 903 квадратных метра.

Рендер башни Сенны / © Lalalli Senna

Сегодня статус самого высокого жилого небоскреба удерживает нью-йоркская башня 432 Park Avenue. Ее высота — 472 метра.