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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +592
Посты: 1328

Фото: как строят второе по высоте здание в мире

Застройщик Дубая Azizi Developments начал строительство нового сверхвысокого небоскреба в Объединенных Арабских Эмиратах. Он может стать вторым по высоте зданием в мире.

Сообщество
# Дубай
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
# фотографии
Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments

Недавно появились свежие снимки со строительной площадки новой башни «Бурдж-Азизи» (Burj Azizi) в Дубае, которая должна подняться на впечатляющую высоту в 725 метров к 2028 году.

Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments

На фотографиях запечатлено происходящее на стройплощадке: видно, что установлены краны, идут работы по забуриванию свай для менее высокой части здания, в то время как фундамент под саму башню уже готов.

Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
Строительная площадка башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
Рендер башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
Рендер башни «Бурдж-Азизи» / © Azizi Developments
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ulogin_vkontakte_3580209
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