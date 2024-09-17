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Подозреваемый во втором покушении на Трампа хотел купить ракету у Маска

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке второго покушения на Дональда Трампа, в апреле этого года спросил в социальной сети Х у Илона Маска, может ли он приобрести у SpaceX ракету.

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа / © Reuters

«Я хотел бы купить у вас ракету», — написал Раут. В своем сообщении он объяснил, что ракета нужна ракета, чтобы покончить с президентом России.

Хотя аккаунт американца в соцсети X удалили после его задержания, такие СМИ, как Reuters и Newsweek, подтвердили достоверность этой информации.

Райан Раут был ярым сторонником помощи Украине, хотел вступить в ВСУ и «пасть в боях за Киев». Вчера его арестовали по подозрению в планировании покушения на бывшего президента США на поле для гольфа в Палм-Бич (Флорида).