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Спутник запечатлел редкое природное явление над Новой Зеландией
Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8, принадлежащий NASA, 7 сентября 2024 года получил изображение уникального лентикулярного (линзовидного) облака. Оно образовалось над регионом Отаго на Южном острове Новой Зеландии.
Лентикулярные облака — довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха, когда преобладающие ветры сталкиваются с барьером, например горным хребтом.
Ветер, который вынужден дуть вверх и через горы, создает своего рода волну в атмосфере. Воздух охлаждается на гребне волны, а содержащийся в нем водяной пар конденсируется в облака. И наоборот, нисходящий воздух приводит к потеплению и испарению.
Поскольку облако образуется на гребне этой волны, оно остается почти неподвижным в небе и формируется сильными ветрами, дующими через него.
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