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Спутник запечатлел редкое природное явление над Новой Зеландией

Американский спутник дистанционного зондирования Земли Landsat 8, принадлежащий NASA, 7 сентября 2024 года получил изображение уникального лентикулярного (линзовидного) облака. Оно образовалось над регионом Отаго на Южном острове Новой Зеландии.

Лентикулярное (линзовидное) облако, которое образовалось над регионом Отаго на Южном острове Новой Зеландии / © NASA Earth Observatory

Лентикулярные облака — довольно редкое природное явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха, когда преобладающие ветры сталкиваются с барьером, например горным хребтом.

Ветер, который вынужден дуть вверх и через горы, создает своего рода волну в атмосфере. Воздух охлаждается на гребне волны, а содержащийся в нем водяной пар конденсируется в облака. И наоборот, нисходящий воздух приводит к потеплению и испарению.

Поскольку облако образуется на гребне этой волны, оно остается почти неподвижным в небе и формируется сильными ветрами, дующими через него.

Лентикулярное (линзовидное) облако, которое образовалось над регионом Отаго на Южном острове Новой Зеландии / © NASA Earth Observatory